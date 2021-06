EURO: Schweden-Spieler sorgte für grausliches Foul

Ein derart schmerzhaft aussehendes Foul hat so mancher wohl schon länger nicht mehr gesehen. Danielson trat im Fußball-EM-Achtelfinale zwischen Schweden und der Ukraine Artem Besedin um.

Die 98. Minute im EM-Achtelfinale zwischen Schweden und der Ukraine brachte ein Foul mit sich, bei dem so mancher wohl zusammenzuckt. Schweden-Spieler Danielson trat den heraneilenden Artem Besedin um. Er warf sich mit dem Fuß voran in das Knie des Ukrainers, der danach mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden lag. Danielson erhielt wenig später die rote Karte, Besedin, das Opfer des Fouls, konnte die Partie nicht fertigspielen.