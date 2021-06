EURO 2021 LIVE: Schottland gegen Tschechien im Ticker

Heute Nachmittag treffen Schottland und Tschechien in der EM-Gruppe D bei der Euro 2021 aufeinander. Im VIENNA.at-Live-Ticker können Sie das Fußball-EM-Match zwischen Schottland und Tschechien in Echtzeit verfolgen.

Mit einer richtungsweisenden Partie kehrt Schottland nach einem Vierteljahrhundert auf die EM-Bühne zurück. Im ersten EM-Match seit 1996 empfangen die Schotten am Montagnachmittag in Glasgow Tschechien. Mit Blick auf die weiteren Gegner England und Vize-Weltmeister Kroatien darf sich nach dem Auftaktspiel der Gruppe D wohl nur der Sieger realistische Chancen auf den Aufstieg ausrechnen.

LIVE: Das EM-Match zwischen Schottland und Tschechien



Schottland feiert EM-Comeback

"Wir sind längst bereit", sagte Assistenzcoach John Carver am Samstag vor dem langersehnten Comeback. Letztmals war Schottland vor 25 Jahren bei einer EM dabei, das bisher letzte große Turnier war die WM 1998 in Frankreich. "Wir sind hungrig, Legenden zu werden", sagte Mittelfeldstar John McGinn von Aston Villa.

Trainer Steve Clarke hat die Schotten über das Play-off zur Endrunde geführt. Besonders herbeigesehnt wird das britische Aufeinandertreffen mit England am 18. Juni, in das die Schotten mit drei Punkten gehen wollen. Das würde ihnen die Chance eröffnen, im elften Versuch (bisher zwei EM-Endrunden, acht WM-Endrunden) erstmals auch aus der Gruppenphase aufzusteigen.

Die mit 482 Länderspielen unerfahrenste Mannschaft der EM hat jedenfalls gute Erinnerungen an die Tschechen. Im Herbst des Vorjahres gewannen die Schotten mit 2:1 und 1:0 beide Duelle in der Nations League.

Tschechien bereit für das Duell in der Gruppe D

Tschechien kann ganz im Gegensatz zum Gegner viel Erfahrung in die Waagschale werfen. Seit der Trennung von der Slowakei (1993) hat das Land an jeder EM-Endrunde teilgenommen. 2004 schaffte man es sogar bis ins Halbfinale, 2012 ins Viertelfinale. Zuletzt war 2016 in Frankreich aber schon in der Vorrunde Schluss.