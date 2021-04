EU will künftig vor allem mRNA-Impfstoffe kaufen

Die EU will sich bei kommenden Impfstoff-Bestellungen vor allem auf die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna konzentrieren. AstraZeneca und Co bleiben aber weiter im Rennen.

Die EU-Kommission will bei den nächsten Bestellungen für Corona-Impfungen vor allem auf die neuartige mRNA-Technologie setzen, die zum Beispiel Biontech/Pfizer und Moderna nutzen. Dies bestätigten Kommissionskreise am Mittwoch in Brüssel. Dies bedeute aber nicht, dass Hersteller wie AstraZeneca und Johnson & Johnson bei künftigen Verträgen bereits aus dem Rennen seien oder deren Verträge nicht verlängert würden. Entsprechende Berichte seien falsch, sagte ein EU-Beamter.