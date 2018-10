EU-Wahl: Vilimsky hämisch über SPÖ-Kandidat Schieder

FPÖ-Mann Harald Vilimsky freut sich bei der EU-Wahl auf die Auseinandersetzung mit SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder.

Die Entscheidung der SPÖ kommentiert der freiheitliche EU-Spitzenkandidat freilich mit Häme. “Mit Schieder geht ein wirklich würdiger Nachfolger des gescheiterten Kurzzeitpolitikers Kern ins Rennen um die EU-Wahl”, so Vilimsky.

Außenpolitisches Exil

Schieder stehe Kern “in Sachen Niederlagen als gescheiterter Bürgermeister-Kandidat und abgesetzter Klubobmann in kaum etwas nach”. Von den Sorgen und Bedürfnissen der normalen Bevölkerung sei Schieder “meilenweit entfernt und in seinem Bobo-Sektor von jeder Realität abgekapselt”, meinte der 52-jährige FPÖ-Politiker, dessen politische Laufbahn vor 27 Jahren als Pressereferent des FPÖ-Parlamentklubs begann. Vielleicht sei seine Nominierung aber auch nur dem Umstand geschuldet, dass man ihn in das “außenpolitische Exil” verabschieden möchte.