SPÖ schickt Andreas Schieder nach Brüssel

Die SPÖ schickt den gescheiterten Wiener Bürgermeisterkandidaten Andreas Schieder in die EU-Wahl. Die Wahl lag nach dem Abgang von Christian Kern nahe.

Andreas Schieders politisches Seuchenjahr findet doch noch einen versöhnlichen Abschluss. Nach dem Scheitern am Weg zum Wiener Bürgermeisteramt und der Demontage als Klubobmann darf der 49-jährige Wiener die österreichischen Sozialdemokraten von der Spitze weg in die kommende EU-Wahl führen. Für den passionierten Außenpolitiker bedeutet das ein echtes Trostpflaster.

Das hat das Parteipräsidium Sonntagmittag einstimmig nach dem Verzicht von Christian Kern festgelegt. Der zweite Listenplatz wurde an die Europaparlamentarierin Evelyn Regner vergeben. Formal abgesegnet wird die Liste bei einem Parteivorstand am 18. Oktober.

Schieder selbst erklärte in einer ersten Stellungnahme, sich voll auf das Thema Soziales konzentrieren zu wollen: “Wer soziale Gerechtigkeit will, wird die SPÖ ankreuzen müssen.” Ein Handicap, nur ein Ersatzkandidat zu sein, sieht Schieder nicht. Wahlkampf sei ohnehin immer schwer, man müsse nun eben die Frage des sozialen Zusammenhalts in den Vordergrund stellen.