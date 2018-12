EU-Wahl: Viele Veränderungen erwartet

Von 23. bis 26. Mai wird ein neues EU-Parlament gewählt. Es könnte zu einem Kampf zwischen pro-europäischen gegen nationalistischen Kräften kommen.

Glaubt man den Umfragen, werden die bisherigen großen Parteien – die Europäische Volkspartei (EVP) und die Sozialdemokraten (S&D) – zwar wieder als stärkste bzw. zweitstärkste Fraktionen aus der EU-Wahl hervorgehen, aber erstmals in der Geschichte nicht mehr eine gemeinsame Mehrheit in der EU-Volksvertretung haben. Damit wären Konservative und Sozialdemokraten auf die Unterstützung anderer Kräfte, etwa der Liberalen, der Grünen, der Linken oder von Abgeordneten aus dem rechten Spektrum abhängig.

Beiden großen Parteien drohen Verluste. Durch den Brexit haben die Sozialdemokraten mehr zu verlieren als die EVP: Während die S&D-Fraktion 20 Labour-Abgeordnete abhanden kommen, scheiden aus der Europäischen Volkspartei nur zwei britische Konservative aus. Die Tories von Premierministerin Theresa May gehören nämlich schon seit 2009 der euroskeptischen Fraktion ECR an.

Solche aggregierten Umfragedaten werden etwa von dem in Wien ansässigen Projekt “Poll of Polls” oder dem Magazin “Politico” veröffentlicht und zu einer künftigen Zusammensetzung des Europaparlaments hochgerechnet. Sie sehen die EVP zwischen 180 und 186 von insgesamt 705 Sitzen (derzeit 218 von 751), die Sozialdemokraten zwischen 130 und 135 (derzeit 187) und die Liberalen (ALDE) zwischen 69 und 95 (derzeit 68) – je nachdem, ob die mit den Liberalen verbündete Bewegung “La Republique en Marche” des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bereits der ALDE zugerecht wird oder nicht.

Eine der Hauptfragen dieser Europawahl ist, wie sich das rechte Lager neu formiert. Derzeit sind EU-Skeptiker und Gegner des europäischen Projekts weit zersplittert, vor allem auf die drei Fraktionen “Europäische Konservative und Reformer/ECR” (derzeit 74 Sitze), “Europa der Freiheit und der direkten Demokratie/EFDD” (derzeit 43) und “Europa der Nationen und der Freiheit/ENF” (derzeit 34, darunter vier FPÖ-Abgeordnete). Offen ist aber auch, ob die national-konservative Fidesz von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban weiter in der EVP bleibt, nachdem gegen die Regierung in Budapest ein EU-Rechtsstaatsverfahren läuft.

Die rechten Parteien verfügen auch über konträre Positionen zu Russland: Die national-konservative polnische PiS will von Moskau nichts wissen, während Marine Le Pens “Rassemblement National” und die FPÖ um die Unterstützung des Kremls buhlen. Auch in der Migrationspolitik sind die Gemeinsamkeiten nicht so groß, wie anzunehmen wäre. Populisten in Nord- und Mitteleuropa lehnen die Flüchtlingsverteilung ab, diejenigen im Süden pochen auf die Solidarität der EU-Partner. Die Lega und ihr linkspopulistischer Koalitionspartner “Fünf Sterne” sowie die deutsche AfD können mit Zugewinnen rechnen, in Frankreich könnte Le Pens Sammelbewegung laut Umfragen stärkste Kraft werden. Dagegen scheiden durch den Brexit die Tories und die UKIP aus den Fraktionen ECR und EFDD aus.