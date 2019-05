EU-Wahl: Schieder wirbt um enttäuschte FPÖ-Wähler

Andreas Schieder, der SPÖ-EU-Spitzenkandidat, kann sich Alt-Bundespräsident Heinz Fischer in einer Übergangsregierung vorstellen. Er nannte außerdem Fischler, Petritsch und Konrad.

SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder könnte sich Alt-Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ) in einer Übergangsregierung vorstellen. Auch weitere Namen, darunter der ehemalige österreichische EU-Kommissar und ÖVP-Politiker Franz Fischler, für den auch der Grüne Spitzenkandidat Werner Kogler plädierte, nannte er am Dienstag. Bei der Pressekonferenz warb Schieder außerdem um enttäuschte FPÖ-Wähler.

In der Frage, wie es nun in der österreichischen Innenpolitik weitergehen soll, versicherte Schieder, die SPÖ stehe “keiner sinnvollen Lösung” im Weg. “Das mag sein eine Regierung aus den besten Köpfen Österreichs unter der Beteiligung aller Parteien, das mag sein eine institutionelle Regierung.” Zu den besten Köpfen dieses Landes zähle seiner Meinung nach etwa der ehemalige Bundespräsident Fischer. Auch den früheren Flüchtlingskoordinator Christian Konrad, den ehemaligen internationalen Bosnien-Beauftragten Wolfgang Petritsch oder die frühere Chefin des Liberalen Forums, Heide Schmidt, nannte Schieder.

“Wenn wir eine institutionelle Regierung wollen, geht es nicht nur darum, Fachexperten zu haben, sondern dann braucht es Leute, die das moralische und gesellschaftliche Gewicht haben, Österreich in dieser schwierigen Situation zu führen”, betonte er. Der Grüne EU-Spitzenkandidat Kogler wünscht sich Fischler als Übergangskanzler. Dieser sei kompetent, integer und sowohl in Österreich als auch in der EU angesehen, twitterte Kogler.