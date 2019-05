EU-Wahl-ÖVP-Listenzweite: Edtstadler wirft der FPÖ "Retro-Politik" vor

Karoline Edtstadler, ÖVP-Listenzweite bei der EU-Wahl, wirft der FPÖ, allen voran Vilimsky, eine "Retro-Politik" vor.

Die bei der EU-Wahl an zweiter Stelle der ÖVP-Liste kandidierende Staatssekretärin Karoline Edtstadler hat dem FPÖ-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky “Retro-Politik” vorgeworfen. Der Europaabgeordnete und freiheitliche Generalsekretär Vilimsky hatte zuvor eine neue EU-Rechtsgrundlage, wie Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz (ÖVP) im Rahmen des EU-Wahlkampfs gefordert hat, abgelehnt.

Edtstadler forderte am Sonntag in einer Aussendung: “Wir müssen das Subsidiaritätsprinzip noch klarer verankern, um die EU handlungsfähiger zu machen.” Die EU sei für “die kommenden Herausforderungen mit dem derzeitigen EU-Vertrag nicht gerüstet”, warnte sie. So müsste etwa die “derzeitige Entwicklung Richtung Sozialunion strikt” unterbunden werden.