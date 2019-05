EU-Vertrag: FPÖ warnt vor Konsequenzen für Österreich

Unterstützung für die Forderung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einer Neuverhandlung des EU-Vertrages kommt von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Er sei ein “deutlicher Befürworter” dieser Initiative, so Platter gegenüber der APA am Sonntag. “Für die Nationalstaaten und Regionen braucht es mehr Spielraum”, meinte der Landeshauptmann.Ein neuer EU-Vertrag sei notwendig, um die “Menschen wieder näher an die EU zu bringen”. “Die Menschen wenden sich immer mehr von der EU ab, weil man sich in jedes Detail einmischt”, sagte der Tiroler Landeschef.

Die Europäische Union müsse sich in Zukunft “um die großen Linien kümmern”, erklärte Platter, seines Zeichens auch Leiter der österreichischen Delegation im europäischen Ausschuss der Regionen. Dazu zählte er etwa die Sicherung der Außengrenzen und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik.

In dem neuen EU-Vertrag müssten jedenfalls die “Kompetenzen der einzelnen Ebenen neu geregelt werden”, trat der Landeshauptmann für eine Überprüfung des Subsidiaritätsprinzips ein. Die Regionen würden die Vielfalt der EU ausmachen. Probleme müssten auf der Ebene gelöst werden, auf der sie auftreten.

Es brauche “klarere Spielregeln”, so Stelzer

Die Forderung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einer Neuverhandlung des EU-Vertrages haben am Sonntag die ÖVP-Landeshauptmänner Thomas Stelzer aus Oberösterreich und Wilfried Haslauer aus Salzburg unterstützt. Die EU dürfe sich nicht von ihren Bürgern entfernen, erklärte Stelzer. Haslauer meinte, es gehe auch darum, das Vertrauen der Menschen in die EU zu stärken oder zurückzugewinnen. Der Oö. Landeshauptmann begrüßte die vom Bundeskanzler geforderte Neuausrichtung des Lissabonner Vertrages: “Denn Europa soll vor allem für die Menschen dort spürbar sein, wo sie sind: Und das ist in den Regionen.” Daher halte er es für die richtige Richtung, die Mitgliedstaaten und Regionen wieder mehr zu stärken. “Subsidiarität soll nicht nur ein Schlagwort sein, sondern ein aktiv gelebtes Prinzip”, so Stelzer.

“Dafür braucht es klarere Spielregeln, denn wir in den Ländern und Regionen sind auch diejenigen, die sie einhalten müssen”, erklärte Stelzer. Dabei dürfe aber die große Errungenschaft der Europäischen Union, das Friedensprojekt Europa, nie vergessen werden. “Die EU war für unsere wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen immens wichtig, das soll auch bei den Menschen ankommen.”

Haslauer teilt die gestrige Analyse von Sebastian Kurz “uneingeschränkt”, ließ er am Sonntag in einer Aussendung wissen. “Nach mehr als zehn Jahren müssen wir kritisch und in einer offenen Diskussion hinterfragen, ob das Regelwerk im Vertrag von Lissabon in allen Bereichen noch geeignet ist, den aktuellen Herausforderungen – vor allem aber auch jenen der Zukunft – optimal zu begegnen.” Es gehe aber nicht nur darum, die Schuldenkrise, das “Brexit-Chaos”, die Migrationskrise oder die Klimakrise zu bewältigen, es gehe auch darum, “das Vertrauen der Menschen in die Europäischen Union zu stärken oder vielfach zurückzugewinnen, sagte der Salzburger Landeshauptmann.

Das sei es auch, was sich die Menschen erwarten würden – “eine Europäische Union die reform- und modernisierungsfähig ist”, so Haslauer. “Ich bin sehr froh, dass die Volkspartei eine klare Vision auf den Tisch gelegt hat, in welche Richtung sich Europa entwickeln soll: weniger Bürokratie, mehr Subsidiarität, Ordnung, Sicherheit und klare Regeln sowie ein ambitionierter politischer Anspruch.”

Die Unterstützung von Manfred Weber, den auch er sich als Kommissionspräsident wünsche, und das internationale Medienecho würden belegen, dass diese Diskussion keineswegs unrealistisch, sondern höchst an der Zeit sei, meinte Haslauer. Salzburg als Export-, Kultur- und Tourismusland zeichne sich traditionell durch eine positive Grundstimmung gegenüber der EU aus. “Wer von dieser Europäischen Idee überzeugt ist, hat die Pflicht, sie ständig auf den Prüfstand zu stellen und zu verbessern.”