EU-Vorschlag zu Beitrittsverhandlungen mit Ukraine: Österreich prüft

Österreich prüft den Vorschlag der EU-Kommission zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine noch. Eine offizielle Position gebe es noch nicht, darüber müssten die EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfel im Dezember befinden, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag vor Journalisten in Wien.

Wie bereits zuvor Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte Edtstadler, dass es kein "Fast-Track-Verfahren" für manche Beitrittskandidaten gebe könne. Edtstadler hatte zuvor mit dem ungarischen Europaminister János Bóka gesprochen, der im Vorfeld der ungarischen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2024 Besuche in den EU-Hauptstädten absolviert. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hatte sich seinerseits bereits gegen eine "vorschnelle" Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit dem von Russland angegriffenen Land ausgesprochen.

Stagnation bei Beitritt der Westbalkan-Staaten

Diese Position unterstrich auch Bóka bei seinem Besuch in Wien. Vielmehr müssten innerhalb der Europäischen Union sehr bald "strategische Gespräche" darüber geführt werden, "ob es der Sicherheit der EU dient, wenn wir mit einem im Krieg befindlichen Land Beitrittsgespräche aufnehmen".

Die österreichische Ministerin und der ungarische Minister beklagten gleichzeitig beide, dass es in puncto Beitritt der Westbalkan-Staaten in den vergangenen 20 Jahren kaum Fortschritte gegeben hat. "Wir dürfen den Westbalkan nicht verlieren!", betonte Edtstadler nachdrücklich. Bóka gab sich seinerseits überzeugt: "Wenn die EU so viel Energie dafür investiert hätte, den Prozess voranzubringen, als dafür, ihn zu bremsen, wären diese Länder schon Mitglieder der EU."