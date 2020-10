EU-Politikerin Sarah Wiener positiv auf Covid-19 getestet

Die grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener leidet an einer Coronavirusinfektion. Wiener gab die Erkrankung auf Facebook bekannt.

Die Grüne Europaabgeordnete Sarah Wiener ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Wiener bestätigte die Infektion am Donnerstagvormittag auf ihrer Facebookseite. "Leider geht es mir nicht so gut, wodurch ich gerade nicht viel machen kann... ich bin sehr schnell erschöpft und habe einen hartnäckigen Husten... Aber ich bin zu Hause, was eine große Erleichterung ist. Ich hoffe, es wird bald besser gehen", schrieb sie.