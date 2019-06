EU-Mandat: FPÖ-OÖ bestreitet Parteiausschluss von Strache

Die FPÖ in Oberösterreich bestreitet einen Parteiausschluss gegen HC Strache, sollte dieser das EU-Mandat annehmen. Die Entscheidung über die Annahme des Mandats "obliegt einzig und allein ihm".

Zumindest die FPÖ in Oberösterreich dementiert, ein Parteiausschlussverfahren gegen Heinz-Christian Strache anzustreben, falls dieser sein Mandat im EU-Parlament annimmt. Man weise entsprechende Medienberichte zurück, hieß es am Montag in einer Aussendung. Aus der Bundespartei gab es weiterhin keine Reaktion. Wann deren Präsidium sich mit der Causa befasst, blieb damit offen.