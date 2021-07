EU-Klimapaket: Das muss man wissen

Die EU-Kommission hat die Vorstellung eines Pakets über die Bühne gebracht, in dem es darum geht, wie die Gemeinschaft ihre strengeren Klimaziele bis 2030 schaffen möchte.

Bis 2050 sollen dann praktisch gar keine Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen werden, der Kontinent klimaneutral sein. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

EU-Kommission möchte teurere Preise

Mit einem Preisaufschlag auf Sprit, Heizöl oder Gas will die EU-Kommission europaweit den Klimaschutz in Verkehr und Gebäuden voranbringen. Mit den bisherigen EU-Vorgaben taten sich die Staaten schwer. Mineralölhändler müssen die Rechte kaufen und geben sie als Preis an die Verbraucher weiter.