EU-Klimapaket: Gewessler sagt schnelle Umsetzung zu

Eine schnelle sowie ehrgeizige Umsetzung des von der EU-Kommission vorgelegten Klimaschutzpakets "Fit for 55" hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zugesagt.

"Das Paket bringt viele wichtige Maßnahmen, jetzt geht es darum, sie rasch und ambitioniert umzusetzen. Österreich wird auch in Zukunft in Europa Seite an Seite mit den Vorreitern im Klimaschutz darauf hinarbeiten", sagte Leonore Gewessler laut Aussendung am Mittwoch anlässlich der Präsentation.