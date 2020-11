EU-Aktion gegen Finanzierung von Terrorismus gefordert

Nach dem Anschlag in Wien fordern die "frugalen" EU-Staaten eine Atkion gegen die intransparente Terrorismusfinanzierung.

Österreich, die Niederlande, Schweden, Dänemark und Finnland drängen nach dem islamistisch motivierten Terroranschlag in Wien auf ein Handeln der EU gegen die Terrorismusfinanzierung. Die Europa- und Außenminister der fünf "frugalen" EU-Staaten forderten bei einem Treffen am Donnerstag in Wien "eine gemeinsame EU-Aktion, um "die intransparente Finanzierung von nationalen zivilen und religiösen Organisationen zu begrenzen, die negativ auf unsere Gesellschaft einwirken".