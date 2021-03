ESC: Weiter Aufregung um Zyperns Song "El Diablo"

Im Streit um den musikalischen Beitrag Zyperns beim Eurovision Song Contest haben sich nun auch die orthodoxe Kirche und die Regierung des Landes zu Wort gemeldet.

In einer Mitteilung forderte die orthodoxe Kirche Zyperns die Regierung am Dienstagabend auf, den Song zurückzuziehen. Der Sprecher des zyprischen Präsidenten lehnte dies am Mittwochmorgen in einem Fernsehinterview ab. Eine Online-Petition gegen den Song haben mittlerweile mehr als 16.000 Menschen unterzeichnet.