ESC-Fans über hohe Ticketpreise für Show in Tel Aviv verärgert

Die Ticketpreise für den 64. Eurovision Song Contest in Tel Aviv sorgen für Unmut bei den Fans. Karten für das Finale am 18. Mai kosten zwischen 280 und 490 Euro.

Die Tickets für den Eurovision Song Contest in Tel Aviv werden nach israelischen Angaben deutlich teurer ausfallen als für den Wettbewerb 2018 in Lissabon. Die Preise für das Finale am 18. Mai liegen zwischen umgerechnet rund 280 und 490 Euro, wie der für die Übertragung zuständige Fernsehsender Kan am Dienstag mitteilte. In Portugal lagen die Preise zwischen 35 und 299 Euro. Zahlreiche Fans kritisierten auf Twitter die hohen Preise unter #Eurovision mit Beiträgen, wie “Ich meine… sind die verrückt, oder was? (…) Das ist ein klares “Nein” von mir” oder “Wahnsinn. Wie viele Menschen werden durch diesen Preis ausgeschlossen @Eurovision @EBU_HQ?”.