Am 31. Oktober ist die Trophäe in der Erste-Bank-Filiale in der Mariahilfer Straße zu sehen. ©AP

Erstmals in Österreich: Super-Bowl-Trophäe in Wien zu sehen

Am morgigen Donnerstag ist die Super-Bowl-Trophäe zum ersten Mal in Österreich. Sie wird in der Erste-Bank-Filiale in der Wiener Mariahilfer Straße 69 zu sehen sein.

Einer der berühmtesten Pokale der Welt ist am (morgigen) Donnerstag in Wien zu bestaunen. Im Rahmen der NFL Trophy Tour durch Europa wird die Trophäe der US-Football-Liga in der Erste-Bank-Filiale in der Mariahilfer Straße 69 ausgestellt. Am Weltspartag wird diese Zweigstelle von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Laut NFL ist die Vince Lombardi Trophy erstmals in Österreich.

Besucher können sich mit Pokal ablichten lassen

Interessierte können sich mit dem Pokal, dessen Gewinner Jahr für Jahr in der Super Bowl ermittelt wird, auf Fotos ablichten lassen. Dazu gibt es in einem Gewinnspiel eine Reise für zwei Personen zum Endspiel 2020 in Miami zu gewinnen. Anders als etwa der Stanley Cup in der NHL wird die Lombardi Trophy jedes Jahr von der Firma Tiffany & Co. neu gefertigt. Der Super-Bowl-Gewinner kann den Pokal dann behalten.

Trophäe nach Vince Lombardi benannt

Benannt ist die Trophäe nach einem legendären früheren Trainer in der National Football League. Vince Lombardi war von 1959 bis 1968 Chefcoach der Green Bay Packers, mit denen er die ersten beiden Super Bowls 1967 und 1968 gewann. Nach seinem Tod 1970 wegen eines Krebsleidens wurde die 3,5 Kilogramm schwere Siegertrophäe ihm zu Ehren benannt.