Erstes Diabeteszentrum Wiens eröffnet Mitte 2021 in Favoriten

Mit dem "Diabeteszentrum Wienerberg" wird Mitte 2021 die erste derartigen Einrichtung Wiens eröffnen. Der Bezirk Favoriten wurde als Standort nicht ohne Grund gewählt.

In dem Zentrum in Favoriten (Sahulkastraße 5 im Karl-Wrba-Hof) könnten bis zu 8.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr versorgt werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Der 10. Bezirk ist nicht zufällig als Standort gewählt, denn dort sei die Zahl der Betroffenen in Wien am höchsten.