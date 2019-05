Erste Elefantenrunde zur EU-Wahl auf Puls 4: Themen-Check und etwas Gerangel

Die erste Elefantenrunde zur EU-Wahl ist am Sonntagabend auf Puls 4 über die Bühne gegangen. Der Privatsender setzte in seinem Konzept, dem die Spitzenkandidaten der fünf Parlamentsparteien sowie der Grünen weitgehend folgten, auf Inhalte und Standpunkte.

Überraschendes gab es in einem Wahlkampf, in dem sämtliche Standpunkte abgesteckt sind, nicht, emotionale Ausreißer vereinzelt. Vom Klimawandel bis zu einer europäischen Rechtsfraktion, von Tiertransporten bis zu Studiengebühren für Ausländer – nichts, wofür oder wogegen die Spitzenkandidaten der sechs Parteien nicht schon ausgiebig argumentiert haben. So auch Sonntagabend, als Andreas Schieder (SPÖ), Othmar Karas (ÖVP), Harald Vilimsky (FPÖ), Claudia Gamon (NEOS), Johannes Voggenhuber (EUROPA Jetzt) und Werner Kogler (Grüne) erstmals in der medialen Arena aufeinandertrafen.