Erste Bilanz zur EM: Acht Eigentore und 14 Elfmeter

Die Fußball-Europameisterschaft hat bislang sechs Elfmeter erlebt, die nicht verwandelt wurden. Das sah vor fünf Jahren noch ganz anders aus - ebenso wie der Tor-Schnitt.

EM-Tor von Schick stach heraus

Das für die meisten Fans spektakulärste Tor war das des Tschechen Patrik Schick, der beim 2:0 gegen Schottland aus mehr als 45 Metern das EM-Tor aus der größten Distanz erzielte. Auch der Außenrist-Schlenzer von Luka Modric beim 3:1 Kroatiens in Schottland gehört schon jetzt zu den EM-Höhepunkten. Das bisher kurioseste Eigentor geht auf die Kappe des slowakischen Torwarts.

Zahlreiche Eigentore in EM-Gruppenphase

Auf die Steigerung dieses Rekordes hätten alle Beteiligten liebend gern verzichtet. Achtmal landeten Bälle in der Gruppenphase dieser EM im eigenen Netz! Deutschland profitierte beim 4:2 gegen Portugal gleich von zwei Eigentoren der Portugiesen - ein Novum in der EM-Geschichte. Zum Vergleich: Bei der EM 2016 in Frankreich gab es im gesamten Turnier nur drei Eigentore.