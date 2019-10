Erste AMS-Stelle in Wien mit Defibrillator ausgestattet

Passend zur Woche der Wiederbelebung startete das AMS Wien die Ausstattung der Geschäftsstellen mit Laien-Defis.

Ein deutliches Zeichen setzt das AMS Wien im Rahmen der Woche der Wiederbelebung: Der erste von insgesamt 16 Laien-Defis wird durch AMS-Wien-Chefin Petra Draxl, durch Harry Kopietz, Präsident des Vereins Puls und durch Dr. Mario Krammel, Chefarzt der Berufsrettung Wien und geschäftsführender Puls-Präsident, in der Zentrale des AMS Wien in Betrieb genommen. Damit startet das AMS Wien die Ausstattung aller Wiener AMS-Geschäftsstellen, der Landesgeschäftsstelle und der Serviceline in Wien mit Defis.