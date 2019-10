"Woche der Wiederbelebung" in Wien ausgerufen

Am 16. Oktober ist weltweiter "Tag der Wiederbelebung. Auch Wien ruft die kommenden Tage zur "Woche der Wiederbelebung" aus.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat am Dienstag gemeinsam mit dem Präsidenten des Vereins "Puls" Harry Kopietz in der Zentrale der Wiener Berufsrettung in Wien-Landstraße einen Ausblick auf die kommende Woche gegeben. In dieser stehen Wiederbelebungstrainings und Defi-Übergaben am Programm. In der Überlebenskette sind die Ersthelfer stets wichtig. Nur Nichtstun ist falsch.