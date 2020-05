Ersatz für begehrte FFP3-Masken in Wien entwickelt

Im Rahmen eines Wiener Forschungsprojekts wurden Filtereinheiten für Corona-Schutzmasken entwickelt, die den höchsten Schutz vor Ansteckungen bieten. Die Gehäuse werden mittels 3D-Druck erstellt.

Massenproduktion in Österreich demnächst möglch

Die Konzernbereiche Facilitycomfort, Wiener Netze, Wien Energie und die Wiener Linien haben ihre 3D-Drucker auf Hochtouren laufen lassen, um Prototypen zu drucken, weiterzuentwickeln und fertigzustellen. "Wien ist innovativ, Wien hält zusammen. Auf Grundlage des Forschungsprojekts können wir demnächst Schutzmasken in Österreich produzieren, die höchsten Schutz vor Ansteckungen bieten", so die zuständige Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke, Ulli Sima.

Die Konstruktionspläne und 3D-Daten für die Filtereinheiten stammen aus der Arbeitsgruppe von Markus Aspelmeyer an der Fakultät für Physik der Universität Wien, die Montage der Prototypen erfolgte in den Labors von Wolfgang Drexler an der MedUni Wien. Die 3D-Daten wurden an "Sparox", einem Innovationsprojekt der Wien Energie, geschickt, das einerseits ein Online-Marktplatz für Ersatzteile im Energiesektor, andererseits auch auf 3D-Druck spezialisiert ist.