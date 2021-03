Errichtung von Radverkehrsanlagen in Wien-Döbling

In Wien-Döbling werden neue Radverkehrsanlagen errichtet. Deshalb starten am Dienstag Bauarbeiten.

Im Zusammenhang mit dem Stadtquartier Muthgasse in Wien-Döbling werden in der Gunoldstraße und in der Muthgasse neue Radverkehrsanlagen errichtet und die Fahrbahn der Gunoldstraße umgebaut. Am Dienstag wird mit den Arbeiten gestartet.