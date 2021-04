Errichtung einer neuen Radverkehrsanlage in Wien-Landstraße

In Wien-Landstraße wird die Otto-Preminger-Straße ausgebaut und eine neue Radverkehrsanlage in der Adolf-Blamauer-Gasse errichtet.

Im Zusammenhang mit dem Stadterweiterungsgebiet Eurogate II in Wien-Landstraße wird die Otto-Preminger-Straße bis zur Adolf-Blamauer-Gasse ausgebaut. Zudem entsteht in der Adolf-Blamauer-Gasse ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg. Am Dienstag starten die Vorarbeiten. Die Arbeiten für das gesamte Projekt finden in mehreren Bauphasen statt und werden Ende 2021 abgeschlossen sein.