Erntehelfer-Quartier in NÖ nach Beschwerden gesperrt

Nachdem eine Erntehelferin "unhaltbare Zustände" auf einem Spargelbetrieb im Bezirk Gänserndorf aufdeckte, wurde das Quartier nun behördlich gesperrt.

Nach dem Aufschrei einer Rumänin, die sich bei ihrer Arbeit in einem Spargelbetrieb im Bezirk Gänserndorf ausgebeutet gefühlt hat, ist ein Erntehelfer-Quartier am Freitag behördlich gesperrt worden. Die Arbeitskräfte seien in ihre Heimat zurückgereist, berichteten die "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN) online.