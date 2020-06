"Unhaltbare Zustände": Erntehelferin fühlte sich in NÖ ausgebeutet

In Niederösterreich fühlte sich eine Erntehelferin ausgebeutet. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall.

Die Sezonieri-Kampagne für die Rechte der Erntehelferinnen und Erntehelfer in Österreich und die Produktionsgewerkschaft PRO-GE unterstützen eine Rumänin, die sich bei ihrer Arbeit in Niederösterreich ausgebeutet gefühlt hat. Die Frau hat laut einer Aussendung "unhaltbare Zustände" aufgedeckt. Dabei handle es sich nicht um einen Einzelfall.

Vier Euro Stundenlohn und 14 Stunden Arbeit pro Tag

"Vier Euro Stundenlohn, 14 Stunden pro Tag, sechs bis sieben Tage Arbeit pro Woche. Das Quartier: bis zu acht Personen in einem Zimmer, Schimmel an den Wänden. Kostenpunkt: vier Euro pro Person und Nacht." So sei es der Rumänin und ihren Landsleuten ergangen, die seit Ende April als Erntearbeiter auf einem Spargelbetrieb im Bezirk Gänserndorf tätig gewesen seien.

"Solche Arbeitsbedingungen sind nicht der Einzelfall, als der sie gerne dargestellt werden", hielt Cordula Fötsch von der Sezonieri-Kampagne in der Aussendung fest. "Immer wieder kommt es in österreichischen Landwirtschaftsbetrieben zu Lohndumping", ergänzte Peter Schleinbach, Bundessekretär für Branchen- und Kollektivvertragspolitik in der PRO-GE. Die Coronakrise habe die Missstände in der Erntearbeit offenbart. Nun müsse sich auch die Politik intensiv damit auseinandersetzen, wie man ein System gestalten könne, das nicht auf Ausbeutung beruhe.