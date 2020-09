Erneuter Anstieg: Wieder 772 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch

Von Dienstag auf Mittwoch wurden in Österreich wieder 772 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Knapp 500 Covid-Patienten werden derzeit in Österreichs Spitälern behandelt.

Den meisten Zuwachs an Neuinfizierten hatte wie so oft Wien mit 327 Fällen. Die Zahlen in Niederösterreich stiegen wieder auf 173 Neuinfektionen an. Oberösterreich verpasste die 100er-Marke knapp.