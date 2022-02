Erneut Kritik an Stadtstraße: "Weder zukunftsfähig noch klimaverträglich"

In klaren Worten haben Wissenschafter des Forums Wissenschaft & Umwelt (FWU) am Montag erneut den geplanten Bau der Wiener Stadtstraße kritisiert.

Verkehrswissenschafter erinnert an Abkehr von "autoorientierter städtischer Verkehrspolitik"

Knoflacher erinnerte daran, dass Wien in den 1970er-Jahren aufgrund des Widerstandes von Bürgerinnen und Bürgern auf den Ausbau von neuen Autobahnen verzichtet und eine Verkehrskonzeption für eine zukunftsfähige, sozial- und klimaverträgliche Politik erarbeitet hat. "Es war eine radikale Abkehr von der autoorientierten städtischen Verkehrspolitik, die international beispielgebend wirkt, auch wenn die damals angestrebten Ziele noch lange nicht erreicht sind", sagte der Wissenschafter.

Hätte die Stadtregierung damals so wie heute agiert und reagiert, hätte Wien "nicht nur die Autobahnen am Gürtel und am Donaukanal, sondern auch kein funktionierendes Straßenbahnnetz mehr, dafür aber unlösbare Umwelt-, Sozial- und Betriebsansiedlungsprobleme".