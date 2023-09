Erneut illegale Teigtascherl-"Fabrik" in Wien-Floridsdorf ausgehoben

Das Marktamt hat wieder eine illegale Teigtascherl-"Fabrik" ausgehoben. In Wien-Floridsdorf wurden 700 Kilogramm Teigwaren beschlagnahmt.

"Diesmal sind wir in einem verlassenen asiatischen Restaurant fündig geworden. Die Küche war geschlossen, der ehemalige nicht gut einsehbare Gastraum wurde zu einer Teigtascherlküche umfunktioniert", so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil nach dem Auffliegen der illegalen Teigtascherl-"Fabrik" in Wien-Floridsdorf.