Wien: Gleich zwei illegale Teigtascherl-Fabrik aufgeflogen

In Wien-Margareten sind am Donnerstag gleich zwei illegale Teigtascherl-Fabriken aufgeflogen. Bei der ersten wurden 150 Kilogramm beschlagnahmt, bei der zweiten lagerten sogar 600 Kilo Teigtaschen.

Das Marktamt und die Finanzpolizei sind diesmal in zwei Wohnungen in Wien-Margareten fündig geworden und haben insgesamt 750 Kilogramm beschlagnahmt.

In zwei weiteren Wohnungen in Wien-Margareten stellte die Finanzpolizei laut einer Aussendung des Finanzministeriums rund 600 Kilo Teigtascherl, Reis in riesigen Mengen, Fisch in trübem, abgestandenem Wasser sowie Mehl und andere benötigte Zutaten sicher. Dabei wurden katastrophale hygienische Bedingungen vorgefunden.