Erneut Corona-Demo in Wien: Großkundgebung für Sonntag angekündigt

Rechte und Gegner der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie marschieren wieder: Wien soll am Wochenende wieder zum Schauplatz einer Großdemo gemacht werden.

Gegendemo bereits angekündigt - mehrere Proteste geplant

Kickl unterstützt Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen

Verstärkung bekommen die Gegner der Schutzmaßnahmen am Sonntag aus der FPÖ: Klubobmann Herbert Kickl hat eine Rede bei der Demo "Für die Freiheit, gegen Zwang, Willkür, Rechtsbruch" am Nachmittag am Maria-Theresien-Platz angekündigt. Die Organisatoren bemühen sich laut Homepage um regen Zulauf. Aus ganz Österreich seien bereits Busse organisiert, es "könnten diesmal noch mehr Menschen kommen" als am 16. Jänner.