Härteres Vorgehen bei Corona-Demos angekündigt

Innenminister Nehammer stellte ein neues Einsatzkonzept für Corona-Demonstrationen vor. Die Polizei soll gegen Maskensünder künftig härter vorgehen, auch eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl wird angedacht.

Neues Einsatzkonzept für Corona-Demos erarbeitet

Teilnehmerzahl bei künftigen Demos soll beschränkt werden

FPÖ ortet "Anschlag auf Versammlungsfreiheit"

FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer bezeichnete die von Nehammer angestrebte Beschränkung der Teilnehmerzahl an Demonstrationen als "Anschlag auf die Versammlungsfreiheit all jener, die dann auf einer Demonstration keinen Platz mehr haben. Wer so etwas fordert, ist nichts anderes als ein Demokratiegefährder, umso mehr als dieser Wunsch offenbar Ausfluss der panischen Angst der Regierung vor dem Volk ist - also vor dem Souverän der Demokratie", sagte Amesbauer in einer Aussendung.