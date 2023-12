Die Polizei ermittelt nach dem Feuer in einem Wiener Discounter wegen Brandstiftung.

Die Polizei ermittelt nach dem Feuer in einem Wiener Discounter wegen Brandstiftung. ©APA/STADT WIEN | FEUERWEHR

Die Polizei ermittelt nach dem Feuer in einem Wiener Discounter wegen Brandstiftung. ©APA/STADT WIEN | FEUERWEHR

Ermittlungen wegen Brandstiftung nach Feuer in Wien-Floridsdorf

Laut der Landespolizeidirektion Wien geht die Polizei davon aus, dass der Brand bei einem Discounter in Wien-Floridsdorf am Montag absichtlich verursacht wurde. Diese Information wurde am Dienstagvormittag gegenüber der APA bekanntgegeben.

"Aufgrund des Ausschlussprinzips müssen wir von Brandstiftung ausgehen", sagte Sprecherin Barbara Gass. Die Ermittlungen wurden bereits von Experten des Landeskriminalamtes und des Bundeskriminalamtes vor Ort aufgenommen.

Verletzter Feuerwehrmann nach Brand in Wiener Discounter

Am Montag gegen 10.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, da in den Verkaufsräumen des Geschäfts ein Feuer ausgebrochen war. Die Kunden des Discounters konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt.