Großbrand in Einkaufszentrum in Wien-Floridsdorf ausgebrochen

In Wien-Floridsdorf ist es am Montag zu einem Großbrand in einem Einkaufszentrum gekommen.

Ein Großbrand ist am Montagvormittag in einem Einkaufszentrum in der Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf ausgebrochen. Das Feuer im Verkaufsraum des Einkaufszentrums habe jedoch bereits gegen 12.15 Uhr gelöscht werden können, hieß es von der zuständigen Magistratsabteilung (MA68) auf APA-Anfrage. Angaben zur Ursache des Brandes sowie zu möglichen Verletzten sind noch ausständig.

Wien-Floridsdorf: Brand in Einkaufszentrum gelöscht

Die Entlüftungsarbeiten liefen noch, wurde mitgeteilt. Insgesamt standen 52 Kräfte mit drei Fahrzeugen und drei Löschleitungen im Einsatz.