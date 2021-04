Erfolgreiche Behandlung gegen Impf-Thrombose in Graz

Am LKH Graz wurde eine 51-jährige Patientin erfolgreich gegen eine Impf-Thrombose behandelt. Ihr Vorgehen publizierten die Ärzte im Fachblatt "The Lancet".

Am LKH-Universitätsklinikum in Graz ist eine 51-jährige Patientin erfolgreich behandelt worden, nachdem sie im Zuge einer Impfung mit dem Vakzin AstraZeneca eine Bauchvenenthrombose und eine Lungenembolie erlitten hatte. Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben ihre Methode nun im international renommierten Fachblatt "The Lancet" veröffentlicht, hieß es am Freitag in einer Aussendung.