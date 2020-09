Erfahrungsbericht aus der Quarantäne: Wenn man hofft, dass das Coronavirus geduldig ist

Was tun Eltern, wenn in der Volksschule ihres Kindes ein Corona-positiver Fall auftritt? Ein anonymer Wiener berichtet von seinen aktuellen Erfahrungen rund um die Hotline 1450 und die Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion.

Wenn in einer Wiener Volksschule ein Coronafall auftritt

Inzwischen laufen Telefon und Social Media heiß - die Volksschule in Wien-Hietzing nennt aus Datenschutzgründen nicht den Namen des infizierten Kindes, und so blüht die Gerüchteküche. Es wird wohl das Kind sein, das seit Wochenbeginn nicht in der Schule war. Ein Anruf der Schuldirektorin klärt auf, dass der Sohn zumindest nicht in der Nähe des erkrankten Kindes gesessen ist.