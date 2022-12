Eo - Kritik und Trailer zum Film

Einmal die Welt aus den Augen eines Esels betrachten. Wer das schon immer wollte, hat mit Jerzy Skolimowskis Film "Eo" Gelegenheit dazu. Der polnische Regisseur schickt ein Grautier auf einen unfreiwilligen Roadtrip rund um die Welt, wofür er mit dem Jury-Preis in Cannes ausgezeichnet wurde. Leid und Glück, Surreales und Nüchternes wechseln hier in rascher Folge. Ebenso wie auf den Zirkus der Schlachthof folgt.

Tierische Porträts boomen im Kino. "Gunda" spürte im Vorjahr einem Hausschwein nach, "Cow" begleitete heuer das Leben einer Mutterkuh. Und mit "EO" ist nun ein Esel an der Reihe. Der polnische Regisseur Jerzy Skolimowski schickt in seinem beim Filmfestival in Cannes mit dem Jurypreis ausgezeichneten Spätwerk das Grautier auf eine unfreiwillige, erlebnisreiche Reise, die nicht nur für Eo ein Wellenbad der Gefühle bereit hält. Ab Donnerstag im Kino.

Eo - Kurzinhalt zum Film

Er findet sich auf einem Gestüt wieder, wo kräftige Pferdekörper eingeseift, gepflegt und gehegt werden. Trotz der Luxusbehandlungen entpuppen sich die Rösser als äußerst aufgeregt. Sie schnauben, wiehern, zerren an ihren Zügeln. Für Eo, der Ausrüstung durch die Gegend schleppen muss, ist das zu viel. Er nimmt Reißaus und findet sich kurze Zeit später umgeben von vielen anderen Eseln. Gemeinsam halten sie für Streicheleinheiten und Wanderungen zu therapeutischen Zwecken her. Aber auch dieser Job ist nur von kurzer Dauer. Denn seine frühere Besitzerin stöbert ihn an seinem Geburtstag auf, füttert ihm einen heiß geliebten Karottenmuffin und bricht schon bald schweren Herzens wieder auf. Eo kann und will das nicht akzeptieren. Er bahnt sich einen Weg aus seinem Gehege und nimmt die Verfolgung auf. Anstatt bei Magda landet er jedoch in einem tiefen Wald - bei weitem nicht die letzte Station seiner Odyssee.