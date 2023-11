Entwichene Gefängnis-Insassin in Wien festgenommen

Eine Insassin der Justizanstalt Schwarzau, die vor etwa zwei Wochen während eines unbewachten stationären Aufenthalts im Landesklinikum Wiener Neustadt verschwunden war, wurde gefunden.

Die Frau wurde in Wien festgenommen und wieder in die JA überstellt, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag auf Anfrage einen Onlinebericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten").

16-jähriger Häftling am Montag in Wien-Ottakring gefasst

Ein ebenfalls in der Vorwoche entwichener 16-jähriger Häftling wurde am Montag in Wien-Ottakring festgenommen und wieder in die Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen) eingeliefert, wo er ursprünglich eine Haftstrafe abgesessen hatte. Verschwunden ist am (gestrigen) Donnerstag indes auch ein Insasse der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Der 28-Jährige riss während einer Behandlung im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) aus.