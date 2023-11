Nach Flucht: 16-jähriger Häftling verhöhnt Polizei auf Instagram

Am Montag entkam ein 16-jähriger Häftling während eines Krankenhausbesuchs in Wiener Neustadt in Niederösterreich. Seither verhöhnt der Insasse der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen) die Polizei mit regelmäßigen Instagram-Postings.

Auf dem Instagram-Profil des 16-Jährigen landen ständig neue Stories. Zunächst zeigte der Jugendliche sich selbst noch mit der an seinem Arm baumelnden Handschelle und einem Joint in der Hand. Auch einige Baggies Cannabiskraut waren in dem Clip zu sehen. Versehen wurden die Bilder mit Mittelfinger-, Polizei- und Lach-Emoticons. Neueste Bilder und Videos zeigen Berichterstattungen zu seinem Ausbruch. Auch ein Video eines Mithäftlings, der die Nachrichten im Fernsehen verfolgt und feiert, wurde stolz in einem Reposting verpackt.

16-jähriger Insasse 2 Monate vor Haftentlassung auf der Flucht

Sollte der Teenager gefasst werden, dürfte sich der jugendliche Leichtsinn wohl negativ auf seine noch verbleibende Zeit als Häftling auswirken, denn tatsächlich wäre der junge Mann bereits im Jänner 2024 wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Bei seiner Flucht trug der Gesuchte einen schwarzen Jogginganzug mit dem senkrechten, weißen Schriftzug "Alpha". Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.