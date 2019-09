Endspurt: ÖVP präsentierte letzte Plakatwelle

Am Dienstag enthüllte die ÖVP die Wahlplakate für die letzte Phase des Wahlkampfs. Darauf ist erneut Spitzenkandidat Sebastian Kurz abgebildet.

Die ÖVP hat am Dienstag ihr Wahlplakat-Schluss-Sujet präsentiert. Abermals wird dabei Spitzenkandidat Sebastian Kurz in den Fokus gerückt. Das Motiv werde nicht großflächig plakatiert, sondern vorwiegend via Social Media ausgerollt.

Warnung bei Plakatpräsentation: "Es ist noch nichts entschieden"

An beides wird auch auf dem Abschluss-Sujet erinnert. Darauf ist zu lesen: "Seine Gegner sagen: 'Kurz muss weg'. Aber DU entscheidest." Am Sonntag gehe es darum, Kurz zum Kanzler zu wählen. Wer wolle, dass der Weg der Entlastung, das Ende der Schuldenpolitik und der Kampf gegen illegale Migration fortgesetzt werde, müsse dem ÖVP-Spitzenkandidat seine Stimme gebe, so Nehammer: "Dafür werben wir in den letzten Tagen."