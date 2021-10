EMA prüft Corona-Medikament Molnupiravir

Vorraussichtlich am 25. Oktober gibt die EU-Arzneimittelbehörde EMA das Ergebnis ihrer Überprüfung der Auffrischungsimpfung von Moderna bekannt. Auch die Prüfung des Covid-19-Medikaments Molnupiravir steht bevor.

Das teilt die Behörde am Donnerstag mit. Derzeit gibt es in der EU nur für das Biontech/Pfizer-Vakzin eine Empfehlung zur Booster-Impfung. Zugleich soll nächste Woche die Rolling-Review-Prüfung des Mittels Molnupiravir von Merck (in Europa MSD) starten. Das Antivirusmittel wäre die erste Tablette gegen Covid-19.