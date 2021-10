Merck & Co: Notfallzulassung für Corona-Medikament beantragt

Der US-Pharmakonzern Merck & Co (in Europa MSD) und sein Partner Ridgeback wollen ihr Corona-Medikament in den USA mit einer Notfallzulassung auf den Markt bringen.

Die Unternehmen hätten einen entsprechenden Antrag für ihr Medikament Molnupiravir bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht, teilten sie am Montag in Kenilworth und Miami mit. Damit könnten die Tabletten zur ersten oral verabreichten Arznei zur Behandlung von Covid-19 werden.

Corona-Medikament von Merck & Co. für Erwachsene

Das Medikament soll bei Erwachsenen mit einer leichten bis mittelschweren Covid-19-Erkrankung zum Einsatz kommen, denen schwere Symptome oder auch ein Krankenhausaufenthalt drohen. Die Arznei soll das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todes der Patienten um etwa die Hälfte senken.