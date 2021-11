EMA prüft 2. Dosis für Johnson & Johnson-Impfstoff

Die Arzneimittelbehörde EMA prüft die Zulassung einer Booster-Dosis des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Johnson & Johnson. Derzeit erfolgen dei Auffrischungsimpfungen mit mRNA-Impfstoffen.

Diese Extra-Dosis könnte Erwachsenen mindestens zwei Monate nach der ersten Dosis gegeben werden, wie die EMA am Montag in Amsterdam mitteilte. Die Behörde erwartet eine Entscheidung in wenigen Wochen. Sie hat bereits Auffrischungsimpfungen mit den Präparaten von Pfizer/Biontech und Moderna zugelassen.