EMA entscheidet über Impfstoff-Zulassung für Kinder

Am Freitag entscheidet die EU-Behörde EMA über die Corona-Impfstoff-Zulassung für Kinder. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer könnte für 12- bis 15-Jährige freigegeben werden.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA wird voraussichtlich am Freitag über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahre entscheiden. Der zuständige Experten-Ausschuss werde am Freitag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen, teilte die EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Anschließend wolle die Behörde das Ergebnis bekannt geben. Eine Zulassung gilt als wahrscheinlich.