Eltern wollen Alternative zu Maskenpflicht an Pflichtschulen

Der Dachverband der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen fordert Alternativen zur Maskenpflicht. Als Beispiele wurden CO2-Messgeräte, Lüftungssysteme oder auch Plexiglaswände genannt.

Der Dachverband der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag ersucht, "Parameter für ein gesundes Raumklima zu definieren, damit in den Schulen bei wirkungsvollen Maßnahmen von der Maskenpflicht temporär oder dauerhaft abgewichen werden kann". Eine Maskenpflicht während des Unterrichts stelle eine übermäßige Belastung für die Kinder dar, da dadurch eine Tragezeit von bis zu zehn Stunden täglich keine Ausnahme sei.