Eltern mit Küchenmesser attackiert: U-Haft für 48-Jährigen

Nachdem ein 48-Jähriger am Mittwoch seine Eltern in Wien-Favoriten mit einem Küchenmesser attackiert und schwer verletzt haben soll, wurde er nun in U-Haft genommen.

Ein 48 Jahre alter Mann, der am Mittwoch in Wien-Favoriten seine Eltern mit einem Küchenmesser schwer verletzt hat, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Die Verhängung ist beim Verdacht des versuchten Mordes obligatorisch, erläuterte der Sprecher des Landesgerichts für Strafsachen, Thomas Spreitzer. Zudem bestehe unter anderem Fluchtgefahr, sagte er am Freitag auf APA-Nachfrage.