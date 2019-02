Lebensgefahr: 48-Jähriger stach in Wien-Favoriten mit Messer auf Eltern ein

Schwer verletzt schrien eine 71-Jährige und ein 73-Jähriger am Mittwoch in einem Stiegenhaus in Wien-Favoriten um Hilfe. Ihr Sohn hatte sie zuvor mit einem Messer attackiert. Der Vater schwebt in Lebensgefahr.

Ein 48-jähriger Mann attackierte am 6. Februar gegen 12.45 Uhr seine 71-jährige Mutter und seinen 73-jährigen Vater in deren Wohnung in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten mit einem Messer und verletzte beide schwer.

Dem 73-Jährigen hatte der Sohn lebensgefährliche Verletzungen im Brust- und Kopfbereich zugefügt, die Mutter erlitt Stichwunden im Gesicht.

Mordverdacht in Wien-Favoriten Ein Zeuge bemerkte die beiden betagten Opfer im Stiegenhaus, wie diese um Hilfe riefen und verständigte die Polizei. Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten den Tatverdächtigen festnehmen und die Tatwaffe –ein Küchenmesser –sicherstellen.