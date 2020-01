Eltern ließen kranke 13-Jährige sterben: Prozess im Februar

Die Eltern einer 13-Jährigen, die im Waldviertel an einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung gestorben ist, müssen sich im Februar vor Gericht verantworten. Ihnen wird Mord durch Unterlassung vorgeworfen.

Der Tod einer 13-Jährigen im September 2019 im Waldviertel wird an zwei Verhandlungstagen in Krems juristisch aufgearbeitet. Der Prozess wegen Mordes durch Unterlassung gegen die Eltern des Kindes findet nach Angaben des Landesgerichts am 12. und am 19. Februar statt. In einer Aussendung wurden am Donnerstag auch neue Details zur Causa dargelegt.